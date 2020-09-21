Samsung разрабатывает новый датчик ToF под названием ISOCELL Vizion

Компания Samsung анонсировала свою последнюю линейку датчиков камеры ISOCELL, включая новый датчик 108MP, новый датчик 64MP и новый датчик 48MP.

Компания Samsung недавно зарегистрировала новый датчик камеры в EUPIO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза), также известном как ISOCELL Vizion.

Samsung подтвердила, что компания действительно разрабатывает датчик ToF, и, кроме того, многие источники ожидают, что Samsung будет использовать этот датчик в смартфонах класса S следующего поколения.

Ранее ходили слухи, что Samsung не будет использовать датчик ToF на Galaxy S следующего поколения, поскольку вместо него может использоваться дополнительный объектив Telephotos, а документ компании Samsung подтверждает, что Южнокорейская компания разрабатывает датчик ToF для собственных смартфонов.