Samsung реализует в Galaxy S24 144 Гц

Все модели Galaxy S23, которые были выпущены ранее в этом году, имеют максимальную частоту обновления экрана в 120 Гц, и для устройства, которое вы будете использовать в повседневной жизни, этого значения более чем достаточно достаточно. Однако появилась информация, что Samsung планирует увеличить эту цифру с выпуском Galaxy S24. Согласно слухам, о которых поведали весьма надёжные источники, Samsung увеличит максимальную поддерживаемую частоту обновления экрана до 144 Гц. Переход от дисплея с частотой обновления 120 Гц к 144 Гц не принесёт значительных преимуществ в плане более плавной прокрутки, если только Samsung не нашла способ увеличить частоту дискретизации сенсорной матрицы всех моделей Galaxy S24.

Частота дискретизации матрицы отличается от частоты обновления, но в основном это означает, что чем выше значение, тем более отзывчивым будет ваш смартфон на ваши касания. При этом инсайдер не уточняет, получат ли это обновление все модели Galaxy S24, которые, предположительно, появятся в следующем году, или же компания оставит апгрейд только для флагманского гаджета. Например, другие западные инсайдеры заявляют, что только Galaxy S24 Ultra получит дисплей с частотой обновления 144 Гц, но не указывают, будут ли дешёвые версии линейки оснащены аналогичной технологией. К сожалению, есть огромная вероятность того, что производитель действительно решит установить более высокую частоту обновления на смартфон топового уровня.