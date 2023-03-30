Samsung реализует в Galaxy S24 144 Гц

Частота дискретизации матрицы отличается от частоты обновления, но в основном это означает, что чем выше значение, тем более отзывчивым будет ваш смартфон на ваши касания. При этом инсайдер не уточняет, получат ли это обновление все модели Galaxy S24, которые, предположительно, появятся в следующем году, или же компания оставит апгрейд только для флагманского гаджета. Например, другие западные инсайдеры заявляют, что только Galaxy S24 Ultra получит дисплей с частотой обновления 144 Гц, но не указывают, будут ли дешёвые версии линейки оснащены аналогичной технологией. К сожалению, есть огромная вероятность того, что производитель действительно решит установить более высокую частоту обновления на смартфон топового уровня.