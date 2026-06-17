Samsung сильно урежет базовый Galaxy S27

Похоже, Samsung может перейти к стратегии с четырьмя моделями в серии Galaxy S27, однако инсайдер утверждает, что базовая версия может оказаться заметно упрощённой из-за мер по снижению затрат на фоне дефицита DRAM. По данным блога yeux1122, первым шагом в удешевлении станет дисплей — утверждается, что технологии панели будут «заморожены», то есть компания не станет улучшать экран по сравнению с предыдущим поколением. Также сообщается, что конфигурация камер практически не изменится, что делает обновление минимальным по сравнению с прошлой серией. Исторически Samsung действительно уделяла меньше внимания базовым моделям флагманской линейки, и переход к LTPO OLED в более доступных версиях происходил постепенно.

Однако текущая ситуация может сделать Galaxy S27 менее привлекательным на фоне конкурентов, включая базовый iPhone 18, который, по слухам, окажется более интересным вариантом. При этом у линейки может появиться и свой козырь — четвёртая модель под названием Pro, которая по характеристикам будет близка к Galaxy S27 Ultra, за исключением некоторых отличий в камерах. Если Samsung удастся удачно выставить цену, эта версия может частично компенсировать слабый интерес к базовой модели. Впрочем, это всё равно не гарантирует производителю успеха, так как Apple недавно всё же выпустила ИИ-версию Siri, что подтолкнёт пользователей к покупке iPhone 18. Это точно ударит по продажам смартфонов Samsung на всех рынках, особенно в Китае.