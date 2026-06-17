Samsung сильно урежет базовый Galaxy S27

Однако текущая ситуация может сделать Galaxy S27 менее привлекательным на фоне конкурентов, включая базовый iPhone 18, который, по слухам, окажется более интересным вариантом. При этом у линейки может появиться и свой козырь — четвёртая модель под названием Pro, которая по характеристикам будет близка к Galaxy S27 Ultra, за исключением некоторых отличий в камерах. Если Samsung удастся удачно выставить цену, эта версия может частично компенсировать слабый интерес к базовой модели. Впрочем, это всё равно не гарантирует производителю успеха, так как Apple недавно всё же выпустила ИИ-версию Siri, что подтолкнёт пользователей к покупке iPhone 18. Это точно ударит по продажам смартфонов Samsung на всех рынках, особенно в Китае.