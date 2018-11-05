Samsung скоро покажет гибкий смартфон

Появилась информация о том, что на следующей неделе компания Samsung, скорее всего, покажет функционал своего складного смартфона. Столь скорый анонс обусловлен тем, что сразу несколько малоизвестных компаний показали свои устройства и они работают довольно неплохо. То есть, корейский гигант уже находится позади небольших компаний, а значит нужно срочно это исправить. Мы ожидаем от анонса чего-то действительно крутого, чтобы мы удивились и поняли, что вот за этим продуктом будущее. Все же на современном рынке смартфонов уже очень мало серьезных инноваций, а сгибаемый смартфон может эту ситуацию кардинально изменить. Пока что ждем и надеемся, что информация окажется правдивой и нам анонсируют крутой продукт в самое ближайшее время. Расскажем вам сразу все самое интересное.