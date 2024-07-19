Samsung сняла Galaxy Buds 3 Pro с продажи из-за брака

Новые беспроводные наушники Galaxy Buds 3 Pro от компании Samsung должны были поступить в продажу уже 24 июля, но из-за проблем с качеством нового продукта эта дата была перенесена на целый месяц. Да, сегодня появилась информация о том, что компания Samsung US (американское подразделение южнокорейского гиганта) обновила дату релиза новых наушников на 28 августа текущего года. При этом торговая площадка Amazon US полностью удалила сообщение о продаже наушников Buds 3 Pro. Предполагаемая причина задержек — новые силиконовые насадки (амбушюры) для ушей, которые, как оказалось, рвутся при снятии наушников.

Эти повреждения делают амбушюры абсолютно, так как их нельзя повторно прикрепить на наушник, и пользователи буквально вынуждены использовать один из двух запасных комплектов амбушюр, что явно не является идеальным решением, ведь эти насадки имеют разные размеры. В сети уже появилось множество жалоб на данную проблему и компания была вынуждена отказаться от релиза в ближайшем будущем, дабы поправить проблему. «Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем клиентам, которые участвовали в предзаказе серии Galaxy Buds 3. Мы глубоко извиняемся за любые проблемы с качеством, с которыми вы могли столкнуться. Если вы испытываете какие-либо неудобства с приобретённым продуктом, вы можете посетить ближайший сервисный центр», — сообщили представители компании в официальном обращении. Пока что ждём чем-то более конкретного по этому вопросу.
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