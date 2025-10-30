Samsung сняла смартфон Galaxy S26 Edge с производства ещё до релиза

Последние недели для инсайдеров выдались крайне насыщенными. Сначала они утверждали, что компания Samsung планирует заменить модель Galaxy S26+ на Galaxy S26 Edge, однако позже появились противоположные данные — Edge якобы отменён, а версия Plus возвращается в разработку. Теперь же новая утечка добавила интриги — хотя Galaxy S26 Edge действительно был снят с производства, на его место, похоже, готовят другое устройство. Сообщается, что Samsung разрабатывает смартфон с кодовым названием More Slim, что любопытно, ведь прошлогодний S25 Edge носил внутреннее имя Slim. Разработка проекта More Slim началась позже, чем у предполагаемого S26 Edge, что намекает на то, что Samsung изменила курс и решила отказаться от прежней модели в пользу новой.

По аналогии с Galaxy S25 Edge, который вышел позже основной линейки S-серии, новый смартфон, вероятно, также появится во второй половине года. К тому же, по последним данным, запуск основной линейки Galaxy S26 задерживается до марта, поскольку Samsung требуется больше времени на доработку версии S26+. Судя по названию More Slim, новый аппарат должен стать ещё тоньше своего предшественника. Возникает вопрос — неужели Galaxy S25 Edge оказался недостаточно тонким? Многие пользователи скорее жаловались на скромное время автономной работы и посредственные камеры, но, похоже, в Samsung видят проблему в другом. И, возможно, это приведёт к очередному провалу, так как ультратонкие смартфоны явно нужны не всем.
