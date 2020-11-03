Samsung сокращает производство флагманской серии Galaxy Note20

Samsung выпустила флагманские смартфоны серии Galaxy S20, но они не оправдали ожиданий компании с точки зрения продаж.

Как Samsung запустил линейку Galaxy Note20, и, поскольку Galaxy S20 не показал хороших результатов, ожидания от недавно анонсированной линейки Galaxy Note20 были высокими, чтобы компенсировать слабые продажи серии S20.

В новом отчете Samsung, говорится, что компания сократила производство смартфонов серии Galaxy Note20, так как продажи не соответствуют ожиданиям компании. В отчете также утверждается, что компания намеревалась выпустить 900 000 единиц линейки Note20 в октябре, но произвела только 600 000 единиц - всего 70 процентов от того, что бренд первоначально планировал произвести.