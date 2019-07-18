Samsung сократила производство Exynos из-за вражды между Южной Кореей и Японией

«В этом месяце Samsung сократила целевое производство мобильного процессора Exynos на 10 процентов, который будет использоваться для Note 10.

Недостающие 10 процентов будут выпущены в следующем месяце», - цитирует чиновника Samsung местная телекомпания JTBC. Последняя торговая вражда, возможно, вынудила технологического гиганта скорректировать сроки производства, так как он опасается того, что химические продукты в настоящее время ограничены правительством Японии. Корейские производители чипов, в том числе Samsung и SK Hynix, в значительной степени полагаются на японские компании, такие как Sumitomo Chemical, для этих материалов. Компания использовала свой собственный чипсет Exynos и Snapdragon Qualcomm для питания своих смартфонов, включая Galaxy S и линейку Note. Samsung Electronics планирует выпустить свой последний Galaxy Note 10 в Южной Корее в конце августа после демонстрации в начале месяца.