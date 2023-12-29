Samsung создаёт датчик камеры со встроенным ИИ-чипом

Согласно новым данным поставщиков секретной информации, компания Samsung рассматривает возможность создания сенсора для системы камер с искусственным интеллектом прямо на сенсоре. Это может показаться слишком странным на данный момент, но на самом деле подобное решение может в корне изменить отношение к мобильной фотографии. Дело в том, что сейчас датчик делает кадр в условном сыром виде, после чего алгоритмы обрабатывают контент и после этого сохраняют данные в память устройства, то есть между нажатием на кнопку спуска и сохранением файла проходит какое-то время — иногда до 2-3 секунд, что крайне неудобно в определённых ситуациях. Но если модуль ИИ будет прямо в датчике, то он будет улучшать контент ещё на стадии съёмки.

Конечно, для этого нужна будет дополнительная производительность и место для датчика в камере, потому что даже очень мелкий чип всё равно занимает пространство. Также нужно понимать, что чип имеет свойство нагреваться и если пользователь будет активно делать снимки, то нагрузка будет вызывать перегрев без правильной системы отвода тепла. Но это всё вполне посильные задачи — пользователи вполне могут в ближайшем будущем увидеть смартфоны, которые будут делать шикарные снимки не столько благодаря качественным линзам или датчикам изображения, сколько благодаря встроенным алгоритмам. Вопрос правда в реалистичности таких изображений, если ИИ будет редактировать кадр на своё усмотрение, но это другой вопрос, безусловно.