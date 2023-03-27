Samsung создаёт свою мобильную видеокарту

Вероятно, Samsung будет создавать своё собственное видеоядро не сама, а в партнёрстве с компанией AMD, которая получит возможность реализовать свои новейшие технологии без необходимости создавать свой собственный смартфон или целую платформу. При этом производительность нового графического ядра не ясна даже приблизительно, потому что разработка находится на самом раннем этапе и пока что говорить о подобных решениях рано. Будем надеяться, что у производителя получится сделать очень производительное решение, которое будет отлично конкурировать с другими графическими ядрами, открывая доступ к современной графике в мобильных видеоиграх, а также к трассировке лучей, новому освещению и не только. Это на самом деле важная штука.