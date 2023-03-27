Samsung создаёт свою мобильную видеокарту

На протяжении всего прошлого года инсайдеры публиковали свои догадки относительно того, будет ли компания Samsung выпускать собственный мобильный процессор или нет, но до сих пор никакой официальной информации относительно этого вопроса нет. При этом сегодня появилась новая информация, в которой указано, что компания Samsung уже сейчас работает над своим собственным графическим видеоядром для системы на кристалле для мобильных устройств, чтобы получить возможность обзавестись независимостью от графического ускорителя Mali от компании ARM. Это отличные новости по той причине, что чем больше компаний создают собственные ядра, тем лучше для конечного пользователя, так как конкуренция нам всегда играет на руку.

Вероятно, Samsung будет создавать своё собственное видеоядро не сама, а в партнёрстве с компанией AMD, которая получит возможность реализовать свои новейшие технологии без необходимости создавать свой собственный смартфон или целую платформу. При этом производительность нового графического ядра не ясна даже приблизительно, потому что разработка находится на самом раннем этапе и пока что говорить о подобных решениях рано. Будем надеяться, что у производителя получится сделать очень производительное решение, которое будет отлично конкурировать с другими графическими ядрами, открывая доступ к современной графике в мобильных видеоиграх, а также к трассировке лучей, новому освещению и не только. Это на самом деле важная штука.
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