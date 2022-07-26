Samsung создает камеру на 450 Мп

Samsung выпустила несколько 200-мегапиксельных датчиков — сначала был представлен ISOCELL HP1 в 2021 году, а теперь компания добралась до ISOCELL HP3 в текущем году. Можно было бы предположить, когда корейская компания перестанет продвигать эти датчики с большим количеством мегапикселей, но, согласно последним сведениям и некоторым расчетам, Samsung только начинает работать в этом направлении и может выпустить датчик на 450 Мп с брендом Hexapixel в будущем. Подача заявки на товарный знак Hexapixel вызвала новые слухи, особенно в связи с тем, что Samsung может работать над новой камерой для будущего флагмана Galaxy S23 Ultra. Учитывая, что Galaxy S22 Ultra является единственным представителем линейки текущего поколения с высококачественной основной камерой на 200 Мп, можно предположить, что Samsung объединит свои ресурсы для разработки нового сенсора для топового смартфона следующего года.

Ранее мы сообщали, что, по слухам, новый флагман прибудет с совершенно новой необъявленной основной камерой на 200 Мп, но эти планы могут измениться. Этот 450-мегапиксельный датчик Hexapixel может использовать новую технологию объединения пикселей для создания высококачественного изображения. Датчики Samsung ISOCELL HP1 и ISOCELL HP3 с разрешением 200 МП используют метод биннинга 16-в-1, который компания называет шаблоном Tetrapixel RGB Bayer. Торговая марка Hexapixel может указывать на метод объединения пикселей 36 в 1, как утверждает Notebookcheck.