Samsung специально делает маленькие партии Galaxy Z TriFold

Первая партия Galaxy Z TriFold была распродана примерно за 5 минут, а вторую поставку разобрали всего за 2 минуты. Хотя определённый спрос на трёхстворчатый смартфон Samsung действительно есть, ощущение ажиотажа во многом связано с жёстко ограниченными объёмами производства. По данным издания The Korea Herald, представители отрасли оценивают фактические продажи всего в диапазоне от 3000 до 4000 устройств и не ожидают, что глобальные поставки превысят отметку в 30000–40000 единиц за год. На фоне успеха Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 эти цифры выглядят незначительными и, видимо, в случае с Galaxy Z TriFold компания сознательно ставит имидж бренда выше прибыли, поскольку при увеличении объёмов выпуска могут проявиться проблемы с надёжностью. Рост производства неизбежно приведёт к увеличению числа дефектов, а значит и к росту издержек.

В то же время снижение объёмов выпуска также повышает стоимость компонентов Galaxy Z TriFold, из-за чего Samsung пришлось пойти на компромисс и использовать Snapdragon 8 Elite вместо новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ранее также сообщалось о прототипе Galaxy Z TriFold с 4 основными камерами, тогда как серийная версия получила лишь 3 модуля, что указывает на дополнительные сокращения затрат. С другой стороны, со временем технология тройного дисплея должна стать более зрелой, что позволит нарастить производство, однако на текущем этапе Samsung предпочитает действовать предельно осторожно.
