Samsung существенно улучшила Galaxy Buds 2 Pro…

Кроме того, режим пространственного звука может автоматически настраиваться под уши пользователя с помощью соответствующей функции, если пользователь не понимает, как этими настройками нужно управлять. Samsung отмечает, что несмотря на то, что наушники Buds 2 Pro получают новые опции доступности, которые в теории могут существенно упростить жизнь многим пользователям с ограниченными возможностями, они всё ещё не предназначены для использования в качестве медицинского устройства. Однако Galaxy Buds 2 Pro гораздо дешевле, чем слуховые аппараты, которые можно купить без рецепта, и новая гибкость режима «окружающего звука» может оказаться очень полезной для людей, которые хотят сделать внешний мир чуть более громко, чем они могут самостоятельно. Круто, что этим занимаются.