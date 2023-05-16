Samsung существенно улучшила Galaxy Buds 2 Pro

Сегодня компания Samsung официально заявила, что она добавляет больше функций и гибкости в режим пространственного звука на своих наушниках Galaxy Buds 2 Pro. Компания заявляет, что её новый улучшенный режим добавит два дополнительных уровня усиления звука в режиме прослушивания, помимо трёх, которые уже были доступны пользователям, что позволит владельцам умных наушников ещё более точно настроить, насколько сильно они хотят слышать звуки окружающего мира при активации данной технологии. Более того, пользователи могут отрегулировать громкость на левом и правом наушнике, а также настроить диапазон тона окружающего звука от мягкого до чёткого на пяти различных уровнях.

Кроме того, режим пространственного звука может автоматически настраиваться под уши пользователя с помощью соответствующей функции, если пользователь не понимает, как этими настройками нужно управлять. Samsung отмечает, что несмотря на то, что наушники Buds 2 Pro получают новые опции доступности, которые в теории могут существенно упростить жизнь многим пользователям с ограниченными возможностями, они всё ещё не предназначены для использования в качестве медицинского устройства. Однако Galaxy Buds 2 Pro гораздо дешевле, чем слуховые аппараты, которые можно купить без рецепта, и новая гибкость режима «окружающего звука» может оказаться очень полезной для людей, которые хотят сделать внешний мир чуть более громко, чем они могут самостоятельно. Круто, что этим занимаются.