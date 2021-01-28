Samsung теперь поставляет складные дисплеи и для сторонних компаний

Многие производители смартфонов работали над складными смартфонами в течение последних нескольких лет, но лишь нескольким из них удалось запустить свои устройства в коммерческую эксплуатацию, в том числе Samsung и Huawei. Поскольку Huawei практически не имеет доступа к премиум-смартфонам из-за торговых ограничений, у Samsung есть преимущество. Теперь компания планирует предложить свои складные дисплейные панели другим компаниям. В отчетах компании указано, что южнокорейский гигант планирует предоставить один миллион складных панелей, которые включают в себя оба дизайна - горизонтальный и вертикальный. Хотя это число может показаться небольшим, для рынка складных смартфонов это очень даже неплохо учитывая лишь начало развития сегмента.