Samsung тормозится с разработкой 8К

Компания Samsung достаточно активно работает над тем, чтобы телевизоры с разрешением 8К были более доступными и продавались активнее, чем сейчас. Однако это достаточно тяжелый процесс, особенно если учитывать, что компания делает упор на новые технологии, вкладывается в разработку и так далее. И, к сожалению, этот процесс сильно заторможен тем, что все компании закрылись из-за коронавируса. Никто сейчас активно разработкой новых технологий не занимается, тесты не проводятся, никто не тратит ресурсы на рекламу. Это значит, что разработка телевизоров с разрешением 8К будет существенно заторможена и телевизоры станут доступными для широких масс значительно позже, чем ожидалось изначально. И это грустно, на самом деле.