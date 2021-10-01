Samsung удаляет рекламу из некоторых своих приложений

Начиная с сегодняшнего дня Samsung начинает удалять рекламу из некоторых своих приложений. Согласно сообщениям на форуме в официальном сообществе Samsung приложения Samsung Health и Samsung Pay теперь без рекламы в Южной Корее. Корейские пользователи также сообщают о том, что на форумах отсутствует реклама, так что похоже, что дела идут полным ходом.

Теоретически эти изменения должны очень скоро попасть в другие страны. Также полным ходом идет удаление рекламы в приложении Samsung Themes. Однако вполне вероятно, что другие приложения Samsung также потеряют всю рекламу в ближайшем будущем.