Samsung укомплектует Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 зарядками

Samsung перестала комплектовать зарядные устройства для своих Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, чтобы защитить окружающую среду и снизить нагрузку на финансовые ресурсы компании. Тем не менее, похоже, что корейский гигант будет вынужден отказаться от своего решения при запуске Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, поскольку один орган по сертификации сообщает, что некоторые варианты обоих складных смартфонов будут поставляться в комплекте с зарядным устройством. На протяжении многих лет Бразилия создавала проблемы для таких компаний, как Apple и Samsung, когда дело доходит до удаления аксессуаров, таких как зарядное устройство и наушники, со своих устройств. Власти считают, что потребители и без того платят высокую цену за последний флагман, а не комплектуя дополнительный аксессуар, эти потребители вынуждены платить больше. Что ж, по закону клиентам больше не придется покупать зарядные устройства на вторичном рынке, потому что новая утечка показывает, что определенные варианты Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 будут поставляться в комплекте с блоком питания.

Пока неизвестно, добавит ли Samsung в комплект наушники или кабель для зарядки, но, судя по снимкам экрана, опубликованным инсайдером, сертификация ANATEL, по-видимому, подтверждает, что в комплекте поставки Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 зарядные устройства будут представлены. Если Samsung не будет соблюдать законы Бразилии, вполне вероятно, что соответствующие органы наложат на производителя крупный штраф. Во многом этот шаг оказывает давление на такого гиганта, как Samsung, потому что, несмотря на то, что всего один регион требует этих изменений, если компания решит выйти из него из-за этих законов, это даст своему крупнейшему конкуренту, Apple, дополнительную точку опоры на рынке.