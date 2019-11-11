Samsung увеличила скорость работы дактилоскопа в Galaxy A50

2019-11-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A50 ; [37]
Подэкранный сканер отпечатков пальцев в популярном смартфоне Samsung Galaxy A50 изначально не отличался высокой скоростью работы. С последующими после выхода обновлениями ситуация немного улучшилась, а сегодня в сети появилось информация об очередном апдейте, который должен сделать дактилоскоп Galaxy A50 еще быстрее. Для лучшего эффекта Samsung советует обновить сохраненные отпечатки пальцев.

Напомним, что Galaxy A50 получил 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, восьмиядерный процессор Exynos 9610, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру на 25 Мп, 5 Мп и 8 Мп, а также фронтальную камеру на 20 Мп.

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