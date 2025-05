Samsung уже готовится выпускать бету One UI 8

Несмотря на продолжающиеся задержки с распространением фирменной прошивки One UI 7 на базе операционной системы Android 15, компания Samsung, судя по информации из многочисленных источников, уже практически готова выпустить первую бета-версию One UI 8, основанную на новой операционной системе Android 16. Согласно новому отчёту от весьма надёжных поставщиков информации, релиз бета-версии намечен на третью неделю мая, что даже раньше, чем предполагалось несколькими неделями ранее — тогда инсайдеры называли середину июня. Однако есть нюанс — майская сборка будет доступна не всем, а лишь на ограниченном числе устройств и в отдельных регионах.

Более широкий запуск ожидается в июне — вероятно, именно об этом и говорили предыдущие слухи. Хотя это и хороший знак, говорить о сроках финального релиза пока рано. Стоит помнить, что первая бета One UI 7 вышла за много месяцев до стабильной версии и до сих пор с ней наблюдаются проблемы на старых смартфонах, из-за чего многие пользователи весьма нелестно отзываются о производителе из Южной Кореи. Остаётся лишь надеяться, что ситуация с релизом One UI 8 не затянется, тем более, что Google планирует выпустить Android 16 уже до конца июня. При этом стоит понимать, что обновление One UI 8 будет сосредоточено на улучшении текущего пользовательского опыта и интерфейса, а не на глобальных изменениях, как в случае с One UI 7. Это даёт надежду, что финальная версия появится быстрее, так как разрабатывать нужно меньше вещей.