Samsung уже готовится выпускать бету One UI 8

Более широкий запуск ожидается в июне — вероятно, именно об этом и говорили предыдущие слухи. Хотя это и хороший знак, говорить о сроках финального релиза пока рано. Стоит помнить, что первая бета One UI 7 вышла за много месяцев до стабильной версии и до сих пор с ней наблюдаются проблемы на старых смартфонах, из-за чего многие пользователи весьма нелестно отзываются о производителе из Южной Кореи. Остаётся лишь надеяться, что ситуация с релизом One UI 8 не затянется, тем более, что Google планирует выпустить Android 16 уже до конца июня. При этом стоит понимать, что обновление One UI 8 будет сосредоточено на улучшении текущего пользовательского опыта и интерфейса, а не на глобальных изменениях, как в случае с One UI 7. Это даёт надежду, что финальная версия появится быстрее, так как разрабатывать нужно меньше вещей.