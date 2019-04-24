Samsung уже работает над новыми Galaxy Fold и новым дизайном

Не успела Samsung решить проблемы складного смартфона Galaxy Fold, а уже работает над его преемниками.

По слухам, новые смартфоны будут больше не только нынешнего 7,3-дюймового Galaxy Fold, но и многих планшетов. Диагональ экрана первого — 8 дюймов, а вот второй получит сразу 13 дюймов.

Складываться гаджеты будут в двух местах. 8-дюймовая версия — в форме буквы G, 13-дюймовая — в форме буквы S (по-нашему — гармошкой). У компании есть множество патентов с изображениями таких устройств, и видимо, скоро х воплотят в жизнь.

Когда именно Samsung собирается выпустить эти модели — неизвестно, пока компании надо доработать первый Galaxy Fold, у которого через несколько дней пользования выходит из строя дисплей.