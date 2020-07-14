Samsung уже разрабатывает 6G

В последнее время сотовая сеть пятого поколения уже никого не удивляет, так как пользователи просто привыкли к релизам смартфонов, которые получают поддержку 5G. Однако, к сожалению, далеко не каждый пользователь сможет получить эту сеть, ведь пока что сами операторы не могут обеспечить пользователя данной сетью, для этого нет ни необходимой аппаратуры, ни дополнительных станций, ничего. Но в Samsung уже решили опередить время и заняться построением сотовых сетей шестого поколения, что позволит пользователям в 2028 году на коммерческой основе пользоваться данной сетью. Пока что не совсем понятно, для каких целей нужна такая скорость, но, вероятно, это будет серьезный скачок в развитии мобильной индустрии электроники.

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