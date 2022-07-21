Samsung уже тестирует Android 13

Мы все знаем, что Samsung в настоящее время работает над Android 13 для всех поддерживаемых устройств, но похоже, что у компании есть еще одна бета-версия ОС Android, которая тестируется за закрытыми дверями — на этот раз это бета-прошивка One UI 4.1.1, которая тестируется на Galaxy S21 Ultra в Великобритании. Обновление One UI 4.1.1 было обнаружено пользователем Reddit и имеет версию прошивки G998BXXU5DVGA. Однако на момент написания только внутренний круг Samsung может загрузить обновление и установить его на свой телефон. Это означает, что Samsung в настоящее время тестирует обновление на Galaxy S21 Ultra. Странно то, что в One UI 4.1.1 нет ничего новаторского, поскольку система основана на Android 12L, версии Android, предназначенной для складных устройств с большим экраном. Таким образом, тестирование этого на Galaxy S21 Ultra вместо складного устройства кажется странным.

Для тех, кому интересно, Android 12L ориентирован на такие функции, как многозадачность и производительность, и в основном предназначена для более крупных устройств, таких как телефоны и планшеты серии Samsung Galaxy Z. Это делает еще более интересным тот факт, что компания в настоящее время тестирует данную систему именно на S21 Ultra. Серия S21, для тех, кто не знает, поставляется с Android 11 и получит четыре основных обновления ОС Android. Мы не уверены, будет ли Android 12L считаться основным обновлением ОС или нет, но только время покажет, как производитель будет работать дальше.
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