Samsung уже тестирует ранний образец Exynos 2700

Мобильный процессор Exynos 2700 уже ранее появлялся в бенчмарках, но тогда речь шла только о результатах графики Xclipse 970 в OpenCL — без данных по одноядерной и многоядерной производительности. Теперь появились и вычислительные показатели — чип набрал 2603 балла в одноядерном и 10350 балла в многоядерном режимах. Эти цифры пока не внушают особого оптимизма, но важно учитывать, что процессор находится на ранней стадии тестирования. Вероятно, раннее появление в тестах связано с тем, что Samsung стремится значительно улучшить Exynos 2600. Несмотря на сильные стороны, этот чип первого поколения на 2-нм GAA-техпроцессе имеет заметные проблемы, особенно с энергоэффективностью — при высокой нагрузке его энергопотребление может достигать 30 Вт.

Именно это приводит к снижению автономности. Например, версия Galaxy S26 на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 работает примерно на 28% дольше — более чем на 2 часа по сравнению с вариантом на Exynos 2600, что вызывает определённые вопросы. На этом фоне Exynos 2700 может стать более доработанным решением, особенно если Samsung действительно перейдёт на второе поколение 2-нм GAA, что должно улучшить как производительность, так и энергоэффективность. Что касается конфигурации процессорных ядер, вместо схемы «1 + 3 + 6» компания, похоже, рассматривает вариант «4 + 1 + 4 + 1». Это очень сложная конфигурация ядер, которая может дать свои результаты в области энергоэффективности. Но релиз процессора ждать ещё долго.