Samsung уже запустила массовое производство Exynos 2600

Ранее сообщалось, что Samsung планирует начать массовое производство процессора Exynos 2600 в конце сентября. И теперь, когда месяц подходит к концу, появились новые данные — компания действительно запустила этот этап для своего первого 2-нанометрового решения с архитектурой GAA, известного как SF2. На пробном запуске выход годных кристаллов составлял около 30 процентов, но теперь, согласно свежему отчёту, этот показатель вырос до 50 процентов. Однако даже такой уровень ещё далёк от оптимального, особенно если Samsung рассчитывает продавать SF2-пластины сторонним клиентам. Пока же Exynos 2600 будет использоваться только в линейке Galaxy S26, а со временем компания постарается увеличить выход годных чипов, чтобы вернуть доверие заказчиков.

По сравнению с 3-нанометровым процессом SF3, технология 2 нм GAA обеспечивает прирост производительности на 12 процентов и повышение энергоэффективности на 25 процентов. Из-за этого Samsung делает серьёзную ставку на 2-нанометровую архитектуру — в июне был завершён базовый дизайн второго поколения, а третье поколение — 2 нм GAA SF2P+ — должно появиться в течение двух лет, так как компания ожидает огромный спрос на такие процессоры. Судя по нынешнему графику массового производства, анонс Exynos 2600 может состояться уже до конца этого года. Новинка должна стать конкурентом для Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 9500 и Apple A19 Pro, но главное, что процессор для самого производителя дешевле конкурентов.
