Samsung уже запустила trade-in в России

Компания Samsung запустила на территории России официальную систему trade-in, в ходе которой вы можете заменить старое устройство линейки Galaxy на новый смартфон с определенной доплатой. Подобного рода системы есть в США и других странах уже довольно давно — вы просто покупаете смартфон, пользуетесь им в течение года, потом приходите в магазин, отдаете смартфон с коробкой и доплачиваете, к примеру, 200 долларов за новый флагман. Получается, что вы платите всего часть стоимости новинки, хотя получаете полностью новое устройство. Правда, это я привел грубый пример и на деле доплачивать обычно нужно больше, плюс нужно иметь смартфон практически в идеальном состоянии, со всеми бумажками, чеками и так далее. Но, сама система обмена очень классная и кому-то точно будет полезной.