Samsung выпустила 128 ГБ и 256 ГБ модели Galaxy S9 и S9 +

Samsung заявила, что вскоре американские потребители смогут купить Galaxy S9 и S9 + с большим объемом внутренний информации. Начиная с 1 мая, 128-Гбайт и 256 ГБ версии обоих телефонов будут доступны для предварительного заказа на Samsung вместе с существующей моделью на 64 ГБ.Устройства будут отправляться с 18 мая. Стоимость Galaxy S9 на 128 ГБ будет составлять 770 долларов США, а 256 ГБ S9 стоит 820 долларов, Galaxy S9 + на 128 ГБ стоит 890 долларов США, а 256 ГБ S9 + стоит 940 долларов. Новые модели будут поддерживать установку карт памяти microSD до 400 ГБ и будут доступны в фиолетовом, синем и черном цвете. Samsung заявляет, что потребители, которые закажут S9 или S9 + от Samsung.com с 1 мая по 17 мая, получат либо бесплатный набор наушников Gear IconX, либо возможность купить Gear S3 Frontier smartwatch за 99 долларов.