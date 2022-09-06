Samsung выпустила Android 12L для своих складных смартфонов

Мы достигли точки, когда за пределами Google Samsung является лучшим OEM-производителем, если вы ищете окончательное решение для Android. Я говорю не только о пользовательском опыте и интерфейсе, который вы получаете от One UI, но и о поддержке программного обеспечения. Samsung быстрее всех выпускает своевременные обновления, и компания наконец выпустила Android 12L для своих складных телефонов, а также Wear OS 3.5 для поддерживаемых смарт-часов. Обновления выходят сегодня, и для тех, кому интересно, Android 12L направляется на Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Обновление поступает как часть One UI 4.1.1. Обновление также коснется Z Fold 2, оригинального Galaxy Z Flip, а также варианта 5G и оригинального Galaxy Fold.

Android 12L поверх One UI 4.1.1 предлагает новую панель задач для складных телефонов, которая поможет в целом комфортнее работать со смартфоном. Вы также получаете доступ к паре новых жестов, которые быстро переходят в многозадачные режимы, и, что не менее важно, к измененной функции для съемки селфи с помощью внешнего экрана. В дополнение к Android 12L, серия Galaxy Watch 4 также получает обновление Wear OS 3.5, которое идет поверх обновления One UI 4.5 Watch. Бета-тестирование продолжается уже некоторое время, и это версия, на которой работают Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro. Если вас интересуют новые функции, обратите внимание на специальные возможности, а также на полноценную QWERTY-клавиатуру во встроенном приложении клавиатуры Samsung.
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