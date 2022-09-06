Samsung выпустила Android 12L для своих складных смартфонов

Android 12L поверх One UI 4.1.1 предлагает новую панель задач для складных телефонов, которая поможет в целом комфортнее работать со смартфоном. Вы также получаете доступ к паре новых жестов, которые быстро переходят в многозадачные режимы, и, что не менее важно, к измененной функции для съемки селфи с помощью внешнего экрана. В дополнение к Android 12L, серия Galaxy Watch 4 также получает обновление Wear OS 3.5, которое идет поверх обновления One UI 4.5 Watch. Бета-тестирование продолжается уже некоторое время, и это версия, на которой работают Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro. Если вас интересуют новые функции, обратите внимание на специальные возможности, а также на полноценную QWERTY-клавиатуру во встроенном приложении клавиатуры Samsung.