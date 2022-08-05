Samsung выпустила Android 13 для своего флагмана

Samsung до сих пор не раскрывала всех деталей, особенно о том, что будет внесено вместе с One UI 5.0, но есть вероятность, что в Galaxy Unpacked будет много информации о новом обновлении. Официальное объявление о бета-программе также должно поступить позже на этой неделе. Бета-версия One UI 5.0 вносит ряд изменений, например, в центре уведомлений теперь увеличены значки приложений, а также увеличена прозрачность фона. Всплывающее окно разрешения приложения также было изменено. Вы также получаете оптическое распознавание символов по всем направлениям. Скорость и плавность анимации также значительно улучшились. Вопрос только в том, насколько это будет эффективное обновление, ведь на текущий момент Android 13 не лучшая система в плане оптимизации ресурсов.