Samsung выпустила Android 13 для своего флагмана

Ожидание бета-версии One UI 5.0 наконец подошло к концу, поскольку Samsung решила запустить бета-версию One UI 5.0 для устройств Galaxy S22. Конечно, бета-версия немного запоздала, но можно с уверенностью сказать, что пользователи будут более чем рады попробовать новую версию Android на своих смартфонах. Бета-версия One UI 5.0 работает поверх Android 13, и новое обновление действительно содержит множество новых функций, в то время как косметических изменений немного. Проще говоря, с Android 13 компания Google работала над тем, чтобы сосредоточиться на безопасности, а не на очередном косметическом ремонте. В настоящее время обновление распространяется для пользователей в Германии.

Samsung до сих пор не раскрывала всех деталей, особенно о том, что будет внесено вместе с One UI 5.0, но есть вероятность, что в Galaxy Unpacked будет много информации о новом обновлении. Официальное объявление о бета-программе также должно поступить позже на этой неделе. Бета-версия One UI 5.0 вносит ряд изменений, например, в центре уведомлений теперь увеличены значки приложений, а также увеличена прозрачность фона. Всплывающее окно разрешения приложения также было изменено. Вы также получаете оптическое распознавание символов по всем направлениям. Скорость и плавность анимации также значительно улучшились. Вопрос только в том, насколько это будет эффективное обновление, ведь на текущий момент Android 13 не лучшая система в плане оптимизации ресурсов.
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