Samsung выпустила Android 13 на Galaxy Z Fold2

Некоторое время назад компания Samsung приняла интересное решение выпускать на все свои смартфоны свежую версию прошивки One UI 5.0, которая базируется на основе операционной системы Android 13. Это достаточно привлекательно для потенциальных покупателей, которые хотят купить гаджет и понимать, что на протяжении достаточно длительного времени они смогут пользоваться устройством с полным комфортом и получать свежие обновления. Более того, сегодня компания обновила даже смартфоны Samsung Galaxy Z Fold2, которые были выпущены два поколения назад и уже давно считаются устаревшими. Вероятно, причина в том, что эти гаджеты когда-то покупали первые владельцы складных смартфонов и производитель хочет показать им, что у этих гаджетов есть будущее.

Нужно понимать, что сейчас приходит время для обновления с Samsung Galaxy Z Fold2 — устройство примерно рассчитано на два-три года активного использования, так что прямо сейчас владельцы Samsung Galaxy Z Fold2 находятся на грани возможностей своего складного смартфона. И производитель обновлением до более свежей версии операционной системы демонстрирует то, что такие гаджеты вполне могут прожить три-четыре года — столько же, сколько и обычные смартфоны на рынке. Безусловно, вы сможете пользоваться устройствами и дольше, но они уже морально устарели — по параметрам беспроводной сети, процессору, оперативной памяти и камере. Так что стоит присмотреться к новинкам Samsung — они явно внушают доверие.