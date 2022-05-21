Samsung выпустила Galaxy Buds 2 для фанатов покемонов

Вслед за популярным смартфоном Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition компания Samsung решила выпустить еще один продукт для настоящих фанатов покемонов. На этот раз речь идет о специальной версии беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds 2. Наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pokemon Edition получили накладку на зарядный кейс в виде хорошо узнаваемого покебола, а также одну из десяти тематических фишек.

Обычный чехол Galaxy Buds 2 крепится к чехлу для покебола и после этого вся конструкция легко открывается нажатием кнопки. Как и смартфон, наушники Galaxy Buds 2 Pokemon Edition будут продаваться в ограниченном количестве исключительно через интернет-магазин Samsung Korea. Ожидается, что цена составит около 105 долларов.