Samsung выпустила бета-версию One UI 6

Samsung официально представила бета-программу прошивки One UI 6, основанной на Android 14. Производитель отметил, что множество элементов дизайна были скорректированы, чтобы создать более современный внешний вид интерфейса операционной системы. Соответственно, интерфейс получил новый шрифт по умолчанию и новые эмодзи, которые вы можете использовать с клавиатурой Samsung. Компания также обновила внешний вид Quick Panel, чтобы вы могли быстрее и проще получить доступ к часто используемым функциям. Также One UI 6 позволит вам выбирать конкретные экраны блокировки, связанные с определёнными режимами и сценариями использования устройства, что звучит очень похоже на то, что вы можете делать с экранами блокировки и режимами фокусировки на iPhone.

К сожалению, бета-версия One UI 6 будет доступна только на линейке смартфонов Galaxy S23 — если вы собираетесь приобрести один из последних складных смартфонов Samsung, то вы пока что останетесь без возможности обновить устройство до свежей версии операционной системы. В определённом смысле это достаточно странное решение, потому что производитель мог бы выпустить бета-версию и для складных гаджетов, которые сейчас продаются очень хорошо, но с возможностью получить Android 14 они продавались бы ещё лучше. Впрочем, что достаточно вероятно, реализовать новую систему под складной дисплей на самом деле очень тяжело и компания решила сначала основные баги исправить в обычном смартфоне.
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