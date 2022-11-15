Samsung выпустила финальную версию One UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Galaxy A73 5G

Компания Samsung выпустила финальную версию обновления One UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Galaxy A73 5G. Развертывание обновления программного обеспечения доступно в Малайзии под номером A736BXXU2BVK2. Производитель намерен выпустить обновление и в других регионах. Ранее, производитель выпустил обновление One UI 5.0 для Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G в Европе.
Обновление не включает в себя ноябрьское обновление безопасности Android, но содержит все основные нововведения One UI 5.0, такие как улучшенный пользовательский интерфейс Material You, обновленные виджеты, функцию OCR в приложении камеры, новые эмодзи, улучшенный Bixby и многое другое.