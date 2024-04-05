Samsung выпустила функцию умного лассо на базе ИИ

Вместе с релизом обновления собственной прошивки One UI 6.1 компания Samsung официально интегрировала в свой редактор фотографий некоторые передовые функции, которые реализованы на базе искусственного интеллекта Galaxy AI. Одной из этих функция является опция под названием «Генеративное редактирование» — приложение может различным образом модифицировать объект внутри круга, нарисованного пользователем, плюс теперь разработчики сделали эту функцию даже более качественной и удобной. Дело в том, что в последней версии редактора фотографий Samsung также появился инструмент под названием «Магнитный лассо», позволяющий по нарисованной линии привязываться к объектам даже довольно сложной формы. Это отдалённо похоже на умный инструмент выделения в Photoshop.

Магнитное лассо можно использовать, когда фотография открыта в «Галерее», после чего вы должны перейти к редактированию контента и выбрать опцию «Объекты» в разделе «Инструменты», после чего активировать функцию «Магнитное лассо» в правом верхнем углу. Правда, стоит сразу отметить, что эта функция доступна только тем, кто получил последнюю версию приложения v.3.4.21.41 через сторонние магазины — в официальном магазине приложений от Samsung пока что приложения с данным обновлением нет. Но это очень интересное решение, потому что теперь будет проще удалять объекты из кадра без лишних трудностей — достаточно просто выделить область вокруг него, а дальше искусственный интеллект всё сделает.