Samsung выпустила новое февральское обновление для Galaxy S10 Lite

2020-03-04, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy S10 Lite; [14]
Компания Samsung выпустила новое обновление для своего смартфона Galaxy S10 Lite. Обновление вышла с номером сборки G770FXXU2ATB2 весит 416 МБ.

В обновление разработчики компаний Samsung добавили поддержку режима Super Steady Mode для 4K-видео и возможность записывать видео с разрешением 3840х2160 60fps. Также разработчики улучшили качество снимков, работу сканера отпечатков пальцев, стабильность приложения камеры, а также устранили мелкие недочёты в систем. В обновление также завезли февральский патч безопасности.

Компания Samsung, обновление уже распространяет по всему миру.

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