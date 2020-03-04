Samsung выпустила новое февральское обновление для Galaxy S10 Lite

Компания Samsung выпустила новое обновление для своего смартфона Galaxy S10 Lite. Обновление вышла с номером сборки G770FXXU2ATB2 весит 416 МБ.

В обновление разработчики компаний Samsung добавили поддержку режима Super Steady Mode для 4K-видео и возможность записывать видео с разрешением 3840х2160 60fps. Также разработчики улучшили качество снимков, работу сканера отпечатков пальцев, стабильность приложения камеры, а также устранили мелкие недочёты в систем. В обновление также завезли февральский патч безопасности.

Компания Samsung, обновление уже распространяет по всему миру.