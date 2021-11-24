Samsung выпустила новое приложение камеры Expert RAW для Galaxy S21 Ultra

Компания Samsung выпустила новое приложение камеры Expert RAW с поддержкой 16-битного линейного DNG RAW со всех четырех камер Galaxy S21 Ultra. Файлы DNG включают многокадровую обработку HDR обычных изображений JPEG, но с дополнительной гибкостью 16-битного файла RAM. Вы можете получить файлы, которые вам понравятся, не беспокоясь о потере отличного базового динамического диапазона, детализации и резкости изображений Galaxy S21 Ultra. Файлы DNG также имеют встроенный профиль для Lightroom и прямую интеграцию для экспорта изображений из приложения Expert RAW в Lightroom Mobile на Android. Помимо поддержки DNG, Expert RAW включает полный контроль над параметрами съемки, такими как ISO, выдержка, фокус и баланс белого. Вы также можете выбрать отображение гистограммы.

В настоящее время Expert RAW доступен только для устройств Samsung Galaxy S21 Ultra под управлением Android 12 в магазине Galaxy. Сообщается, что приложение не работает на других устройствах, кроме Galaxy S21 Ultra.