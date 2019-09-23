Samsung выпустила отдельное обновление для камеры Galaxy Note10

2019-09-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note10; [91]
Компания Samsung довольно неожиданно выпустила обновление для приложения камеры в топовых смартфонах Galaxy Note 10 и Note 10+. Мы привыкли, что обновление камеры происходит в составе общего апдейта, но здесь нужно запустить его вручную в настройках «Камеры». К сожалению, Samsung не уточнила, какие изменения несет апдейт. Возможно, речь идет о внутренних нововведениях, или это фундамент для грядущих новых функций.

Напомним, что Galaxy Note10+ оснащается 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном Infinity-O с разрешением 3040:1440 пикселей, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, дополнительным датчиком для замера глубины, 10 Мп фронтальной камерой, 3D-сканером камеры смартфона, чипсетом Exynos 9825, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 ватт, поддержкой сетей пятого поколения и стилусом S Pen.

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