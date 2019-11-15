Samsung выпустила смартфон Galaxy A70s

Samsung Galaxy A70s поставляется с 6,7-дюймовым дисплеем Infinity-U FHD + Super AMOLED с разрешением 2400 x 1080 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Устройство оснащено восьмиъядерным процессором Snapdragon 675 SoC с тактовой частотой 2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой до 512 ГБ с помощью карты microSD.

A70s оборудован тремя камерами в задней части. Основная камера использует 64 Мп камеру, которая соединена с 8 Мп сенсором и 5 Мп линзой. Фронтальная камера использует 32 Мп камеру.

Galaxy A70s питается от батареи емкостью 4500 мАч, которая поддерживает сверхбыструю зарядку 25 Вт и работает на платформе OneUI на базе Android 9.0 Pie. Смартфон оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев и поддерживает функцию разблокировки лица.

Варианты подключения включают две SIM-карты 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth v5.0, NFC, GPS / A-GPS, ГЛОНАСС, USB Type-C и порт наушников 3,5 мм. Стоимость смартфона начинается от 400 долларов.