Samsung выпустила стабильную версию One UI 4.0, но только в Южной Корее

One UI 4.0 на базе Android 12 — одно из самых значительных системных обновлений, которые Samsung когда-либо выпускала для своих телефонов. Однако по какой-то причине кажется, что технический гигант испытывает огромные трудности с выпуском One UI 4.0 в свою складную линейку смартфонов — Galaxy Z Fold 3 и Flip 3. Первый выпуск стабильной версии One UI 4.0 для Z Fold 3 и Flip 3 был в некоторой степени провальным. Было множество критических ошибок, некоторые из которых делали телефоны непригодными для использования. Тем не менее, Samsung действовал быстро и быстро отменила релиз обновления, чтобы исправить обнаруженные проблемы и предоставить более полную и стабильную версию ОС. Что ж, через некоторое время Samsung действительно позаботилась о проблемах, связанных с обновлением One UI 4.0 для своих складных устройств, и возобновил развертывание апдейта для обоих телефонов в Южной Корее.

Это было 17 декабря. Сейчас приближается конец месяца, но по какой-то причине многие владельцы Galaxy Z Fold 3 и Flip 3 по всему миру все еще ждут, когда их телефоны получат обновление. Вдобавок ко всему, от компании пока ничего не известно о том, когда возобновится выпуск апдейта в других регионах. На данный момент, если вы являетесь владельцем Galaxy Z Fold 3 или Galaxy Z Flip 3, вам придется сидеть и ждать. Возможно, Samsung просто проявляет особую осторожность, чтобы избежать каких-либо ошибок и потенциальной реакции разочарованных пользователей, но это выглядит немного странно.