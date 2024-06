Samsung выпустила свежую прошивку для Galaxy Watch6

В конце прошлого месяца компания Samsung анонсировала прошивку One UI 6 Watch для своих новых умных часов, следующую версию своей оболочки на базе Wear OS от Google. Правда, тогда компания решила ничего не говорить про конкретные сроки релиза и лишь сообщила, что обновление будет доступно позже. Теперь Samsung выпустила первую публичную бета-версию One UI 6 Watch для Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic (правда, пока что только в США и Корее). Кроме того, ожидается, что One UI 6 Watch будет предустановлена в Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, которые должны быть анонсированы в начале июля на грядущем мероприятии Samsung Unpacked. А сейчас владельцы Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic могут зарегистрировать свои устройства для участия в бета-тестировании через приложение Samsung Members.

Стоит отметить, что изначально бета-версия будет доступна только для моделей с Bluetooth, но в ближайшем будущем доступ получат и модели с LTE. В новой версии прошивки в приложении Samsung Health появился новый индикатор энергии, который показывает уровень физической и умственной готовности на основе сна и физической активности пользователя. Также реализован более детализированный анализ сна с использованием ИИ-алгоритмов и комплексный отчёт о сне, включающий данные о частоте сердечных сокращений, дыхательном ритме и времени, которое уходит на засыпание после того, как пользователь лёг на кровать. Такого рода улучшений на самом деле очень много.