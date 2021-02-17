Samsung выпустит Galaxy A52 и Galaxy A72 в Китае

Ожидается, что Samsung очень скоро официально анонсирует Galaxy A52 и Galaxy A72. За последние несколько дней произошла массовая утечка информации об этих двух смартфонах. Собственно, на самом деле ничего, что инсайдеры не слили о данных устройствах, банально не осталось. Теперь инсайдеры сообщили, что производитель выпустит эти устройства в Индии и в Китае в начале и середине марта соответственно. Впрочем, есть тонкость — смартфоны будут поставляться в двух версиях с поддержкой 5G и 4G, но пока что не совсем понятно, в какой именно версии производитель планирует представлять гаджеты в данных странах. Скорее всего, сначала выйдут более простые версии с LTE, а потом уже с сетями пятого поколения. Стоимость устройств пока что никто не сообщает.