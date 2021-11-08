Samsung выпустит Galaxy S21 FE, 4 января

Согласно новому отчету Джона Проссера, Samsung планирует провести два мероприятия Unpacked в начале следующего года. Первый состоится 4 января и будет посвящен давно известному смартфону Samsung Galaxy S21 FE. Второе мероприятие, состоится месяцем позже, 8 февраля, и принесет нам серию Samsung Galaxy S22.

Galaxy S21 FE будет доступен с 11 января. Мероприятие Unpacked начнется в 10 утра по восточному времени, Samsung откроет предварительные заказы, как только будет завершен основной доклад. Общая доступность начнется 18 февраля.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
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