Samsung выпустит Galaxy S24 раньше времени

Сегодня зарубежные инсайдеры сообщили, что компоненты для нового флагманского смартфона Galaxy S24 запустят в производство уже в следующем месяце, и Samsung планирует выпустить новые смартфоны даже раньше, чем говорили поставщики секретной информации. Это необходимо производителю для того, чтобы иметь возможность конкурировать с iPhone 15. Судя по всему, у Apple всё же получилось изменить ситуацию на рынке — смартфоны компании продаются очень хорошо (мягко скажем), а не на уровне прошлого года. И у конкурентов пока что не будет возможности вытеснить данный гаджет с рынка, если они не поспешат. Ведь если все желающие уже купят новый флагман Apple, то кто будет покупать гаджет Samsung, например?

Соответственно, Samsung решила изменить дату выхода своего флагманского смартфона — несмотря на глобальный экономический спад, новая серия iPhone 15 распродаётся очень хорошо и, видимо, рынок готов к дорогим флагманам нового поколения. Так что Samsung не хотела бы упустить этот шанс заработать, особенно сейчас, когда среди Android-флагманов не так уж много конкурентов и действительно качественных решений в целом. Ещё одной причиной сдвига сроков может быть совсем другой фактор — есть информация о том, что текущие продажи смартфонов Galaxy Z не соответствуют ожиданиям компании. И несмотря на то, что новые складные гаджеты продаются лучше, чем предыдущее поколение, ожидания Samsung не оправдались — компания планировала покорить сегмент, но не вышло.