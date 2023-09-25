Samsung выпустит Galaxy S24 раньше времени

Соответственно, Samsung решила изменить дату выхода своего флагманского смартфона — несмотря на глобальный экономический спад, новая серия iPhone 15 распродаётся очень хорошо и, видимо, рынок готов к дорогим флагманам нового поколения. Так что Samsung не хотела бы упустить этот шанс заработать, особенно сейчас, когда среди Android-флагманов не так уж много конкурентов и действительно качественных решений в целом. Ещё одной причиной сдвига сроков может быть совсем другой фактор — есть информация о том, что текущие продажи смартфонов Galaxy Z не соответствуют ожиданиям компании. И несмотря на то, что новые складные гаджеты продаются лучше, чем предыдущее поколение, ожидания Samsung не оправдались — компания планировала покорить сегмент, но не вышло.