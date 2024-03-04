Samsung выпустит Galaxy S25 на собственных процессорах

Западные журналисты поделились новостью о том, что Samsung планирует полностью отказаться от процессоров стороннего производства в своих флагманских устройствах в ближайшем будущем. Они считают, что вся линейка смартфонов Galaxy S25 будет использовать исключительно свои чипы Exynos — вероятно, речь идёт про ещё неанонсированный чип Exynos 2500, который, по словам инсайдеров, обладает внушительной производительностью. И если раньше компания Samsung выпускала такого рода смартфоны с собственными чипами только в определённых странах, то теперь гаджет будет представлен глобально. С другой стороны, Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 будут использовать только чипы Qualcomm Snapdragon (вероятно, Snapdragon 8 Gen 4), в то время как серия Galaxy A начального и среднего уровня будет иметь смешанный набор процессоров от MediaTek и Samsung в 2025 году.

При этом на текущем этапе разработки новых флагманов подобную информацию стоит воспринимать с осторожностью — в течение двух лет, вероятно, компания многократно пересмотрит характеристики своего устройства и покажет множество прототипов инженерам перед тем, как смартфоны отправятся в релиз. Это очень важный момент, так как переход на собственные чипы вынудит компанию нарастить производство и при этом объяснить покупателям, что их процессоры лучше тех, что предоставляет Qualcomm, а это будет тяжело. Все уже давно привыкли, что у Qualcomm лучшие процессоры на рынке, особенно во флагманском сегменте.
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