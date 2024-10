Samsung выпустит One UI 7 только с релизом Galaxy S25

Компания Google только недавно отправила операционную систему Android 15 в проект Android Open Source Project и ожидается, что обновления для смартфонов Pixel поступят уже 15 октября, то есть чуть больше чем через неделю. В связи с этим возникает вопрос о том, когда компания Samsung выпустит свою собственную прошивку One UI 7 на базе Android 15, которую пользователи на самом деле очень ждут. Кроме того, стоит напомнить, что корейская компания в последние годы достаточно быстро выпускала крупные обновления прошивки, так что ожидания у аудитории были крайне высоки. И сегодня появился ответ на важный вопрос о дате релиза прошивки, но он не понравится тем, кто не любит ждать.

Дело в том, что согласно заявлению, сделанному на конференции разработчиков Samsung, One UI 7 выйдет только одновременно с запуском серии смартфонов Galaxy S25, то есть, предположительно, в январе следующего года. Обновления для более старых устройств начнутся сразу после этого, то есть придётся подождать примерно 3-4 месяца, пока прошивка будет готова. Тем не менее, в этом году выйдет бета-версия One UI 7, так что ценители новинок вполне могут получить доступ к свежей системе. С другой стороны, Samsung обещает полный редизайн в One UI 7 с акцентом на простоту, выразительность и эмоциональность, а такие кардинальные изменения обычно требуют много времени и сил. При этом другие производители пока что не говорят о том, когда будет выпущена собственная версия прошивки на базе Android 15.