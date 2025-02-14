Samsung выпустит One UI 7 только в апреле

Семейство смартфонов Galaxy S25 вышло в начале этого месяца с предустановленной оболочкой One UI 7 на базе Android 15. Однако обновление до One UI 7 для старых устройств Samsung, включая флагманскую серию Galaxy S24, до сих пор не началось. Если вы ждали его с нетерпением, у нас для вас плохие новости — согласно свежему слуху от инсайдера, стабильная версия One UI 7 появится не раньше апреля. Причина задержки — дополнительные бета-тесты. Samsung планирует выпустить пятую бета-версию в марте, а затем даже шестую в апреле. Вероятно, это будет финальная тестовая сборка, после чего стабильная версия выйдет через несколько дней или недель. Стоит напомнить, что в последние годы Samsung радовала пользователей быстрым развёртыванием новых версий Android, но в этот раз ситуация совершенно иная — пока конкуренты уже обновили хотя бы часть своих устройств, Samsung продолжает затягивать процесс.

Дополнительным разочарованием может стать тот факт, что Google планирует выпустить Android 16 уже в июне. Таким образом, если One UI 7 действительно выйдет только в апреле, пользователи старых устройств Samsung получат Android 15 всего на пару месяцев, прежде чем Google представит ещё более свежую версию системы. А когда Samsung обновит свои устройства до Android 16 — большой вопрос. Столь долгий процесс апдейта операционной системы на самом деле выглядит нелепо, особенно на фоне того, что основная фишка Galaxy S25 заключается именно в софте, а не в железе.
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