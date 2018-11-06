Samsung выпустит белый Galaxy Note9

Компания Samsung совсем недавно анонсировала новый смартфон Galaxy Note9 в четырех цветах: медный (Copper), переливающийся фиолетовый (Lavender Purple), синий с желтым стилусом S-Pen (Blue - yellow S Pen) и классическая темная ночь (classic Midnight Black). Позже должен был появиться еще один вариант- облачно серый (Cloud Silver), однако как оказалось он получил другой цвет - белый.

Это уже не в первый раз, когда Samsung выпускает телефоны в белом цвете. Так еще в начале года компания представила белый Galaxy Note 8 PyeongChang 2018 Limited Edition в рамках партнерства с Международным олимпийским комитетом для зимних Олимпийских игр, однако смартфон не был представлен в розничных магазинах.