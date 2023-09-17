Samsung выпустить бюджетные наушники Galaxy Buds FE

Авторитетный информатор Роланд Квандт сообщает, что компания Samsung готовит к скорому выходу беспроводные наушники Galaxy Buds FE. По данным источника, они будут стоить 100 долларов. Новинку оснастят 12-мм динамическими драйверами с настройкой AKG, а также графитовой и белой расцветками.

Напомним, что в августе прошлого года были выпущены наушники Galaxy Buds 2 Pro, которые характеризуются двумя динамиками высоких и низких частот для каждого вкладыша, тремя микрофонами, поддержкой 24-битного Hi-Fi Audio, системой активного шумоподавлением, функцией распознавания голоса, аккумулятором ёмкостью 61 мАч для наушника и 500 мАч для футляра, поддержкой Bluetooth 5.3 (LE Audio), защитой от воды и пота в (IPX7) и автономностью до 5 часов с шумоподавлением и 8 часов без шумоподавления. Их цена на выходе составила 230 долларов.
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