Samsung выпустит огромный складной смартфон

Судя по информации западных изданий, компания Samsung практически готова бросить вызов компании Huawei и её тройному складному смартфону Mate XT. Собственно, ранее уже появлялась информация о том, что корейская компания работает над устройством, которое будет складываться два раза, а не один, как большинство гаджетов на рынке, и при этом тогда журналисты отмечали, что грядущий смартфон бренда будет раскладываться по-иному, обеспечивая защиту гибкого экрана в сложенном состоянии. Тогда же инсайдеры уверенно заявляли, что релиз устройства будет ограничен примерно 200000 экземплярами, это будет крайне дорогое устройство и ждать высокую популярность сразу на релизе точно не стоит. Теперь же инсайдеры из Китая уверенно заявляют о том, что новинка отправится в релиз в третьем квартале текущего года.

Эти сроки совпадают с ежегодным релизом складных устройств Samsung, поэтому тройное складное устройство, скорее всего, будет представлено вместе с Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в июле-сентябре. Производство начнётся во втором квартале (с апреля по июнь) и экран устройства в разложенном виде достигнет диагонали от 9,9 до 10 дюймов. Соответственно, если эта информация верна, компания Samsung выпустит в этом году не менее четырёх складных смартфонов, включая Galaxy Z Flip FE. И хотя пока что неизвестно, какой именно процессор получит устройство с тройным дисплеем, сообщается, что Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 могут использовать собственный процессор Exynos 2500.
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