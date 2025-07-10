Samsung выпустит трискладной смартфон уже в этом году

Вчерашняя презентация Galaxy Unpacked прошла без ожидаемого анонса трёхскладного смартфона Samsung, однако глава мобильного подразделения компании подтвердил — устройство действительно готовится к выпуску и появится уже в этом году. «Я ожидаю, что мы сможем запустить трёхскладной смартфон в этом году», — сообщил представитель бренда, временно исполняющий обязанности главы Samsung Device Experience. По слухам, новинка может получить название Galaxy G Fold, но представитель компании уточнил, что окончательное имя ещё не утверждено. «Сейчас мы сосредоточены на доводке продукта и его удобстве использования. Название пока не выбрано, но ближе к завершению проекта мы примем решение», — пояснил он.

О грядущем устройстве рассказал и другой представитель компании. Как пишет Android Authority, один из топ-менеджеров Samsung анонимно подтвердил, что компания уже давно разработала аппаратную часть и готова начать производство, однако вопрос в целесообразности этой новинки. «У нас уже давно есть готовый трёхскладной прототип. Это не новая идея для нас. Сейчас мы размышляем о целесообразности — а есть ли вообще спрос на такой форм-фактор?» — заявил он. Samsung впервые показала концепт трёхскладного устройства на презентации в январе. Позже его анимации были найдены в прошивке One UI 8, что породило слухи о возможном эффектном анонсе на мероприятии 10 июля вместе с Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Watch 8. Но этого не произошло, к сожалению.
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