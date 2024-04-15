Samsung внедрит Galaxy AI даже в очень старые устройства

Разработчики рассказали, что функции Galaxy AI появятся как часть обновления One UI 6.1 для устройств предыдущих поколений — в рамках данного апдейта будут реализованы абсолютно все новые функции. Например, Кольцо поиска (реализовано совместно с Google), Помощник чата, Живой переводчик, Помощник по заметкам, Помощник транскрипции и многое другое. Samsung сообщает, что развёртывание данного обновления начнётся в начале мая текущего года. При этом стоит напомнить, что функции Galaxy AI будут бесплатны для использования до конца 2025 года, после чего за них придётся уже платить, но какая будет стоимость у сервиса — никто не знает. Впрочем, в любом случае приятно, что производитель реализовал функции на достаточно старых устройствах, чтобы у пользователей была возможность пользоваться искусственным интеллектом даже не на самых свежих гаджетах.