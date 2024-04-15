Samsung внедрит Galaxy AI даже в очень старые устройства

Изначально компания Samsung представила функции Galaxy AI на базе искусственного интеллекта в смартфонах серии Galaxy S24, а затем Samsung распространила эти же функции на флагманы 2023 года. Благодаря этому решению функции на базе искусственного интеллекта получили владельцы 100 миллионов смартфонов по всему миру, что, безусловно, крайне положительный результат. Но на этом производитель решил не останавливаться — сегодня компания Samsung подтвердила, что дополнительно обновит флагманские устройства 2022 года, чтобы они тоже получили доступ к новым функциям. Речь о планшетах, ноутбуках, смартфонах и не только.

Разработчики рассказали, что функции Galaxy AI появятся как часть обновления One UI 6.1 для устройств предыдущих поколений — в рамках данного апдейта будут реализованы абсолютно все новые функции. Например, Кольцо поиска (реализовано совместно с Google), Помощник чата, Живой переводчик, Помощник по заметкам, Помощник транскрипции и многое другое. Samsung сообщает, что развёртывание данного обновления начнётся в начале мая текущего года. При этом стоит напомнить, что функции Galaxy AI будут бесплатны для использования до конца 2025 года, после чего за них придётся уже платить, но какая будет стоимость у сервиса — никто не знает. Впрочем, в любом случае приятно, что производитель реализовал функции на достаточно старых устройствах, чтобы у пользователей была возможность пользоваться искусственным интеллектом даже не на самых свежих гаджетах.